Главные тонкости выбора рюкзака для школьника: не совершайте опасных ошибок

Выбирая рюкзак для школьника, в первую очередь необходимо определиться с моделью. Лучше сделать выбор в пользу именно рюкзака, а не сумки, которую носят на одном плече, портя тем самым осанку. Мало того, нужен рюкзак, разработанный специально для школьников и имеющий сертификат соответствия.

Перед покупкой проверьте заднюю стенку рюкзака: ее длина должна быть от 30 до 60 см и иметь жесткую вставку из полипропилена или ЭВА — легких прочных полимеров. Отличный выбор — анатомическая задняя стенка. Подобные модели достаточно дороги, но на этом не стоит экономить. Дно рюкзака не должно опускаться ниже талии школьника, при этом боковые части не должны выступать за его плечи. Проверяйте — регулируются ли лямки.

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Не покупайте для младшеклассника портфель весом больше 700 г, а для ученика средних классов — более 1 кг. Многие родители предпочитают рюкзак из водонепроницаемой или влагоотталкивающей ткани: такие модели можно без проблем стирать в стиральной машинке.

По материалам издания «РИАМО»