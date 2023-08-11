В Госдуме рассмотрят новый запрет, касающийся матерей-одиночек

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям увольнять матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ о внесении изменений в Трудовой кодекс размещен в электронной базе ГД.

В нынешнем варианте российское законодательство запрещает работодателям расторгать трудовой договор по своей инициативе с женщиной, у которой есть дети до трех лет, матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В пояснительных материалах к новому законопроекту отмечается, что, согласно конституции, родитель должен обеспечить ребенку получение основного общего образования, а его дети получает до 16 лет.