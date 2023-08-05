Яна Рудковская: «Бесконтрольное пользование интернетом для ребенка вредно»

Известный продюсер и звездная мама Яна Рудковская прокомментировала новость о том, что в Москве 13-летняя девочка потеряла сознание, попытавшись похудеть по методике блогера из TikTok.

«Не хочу быть злобной взрослой, которая твердит про «все беды от смартфонов», но напоминаю, что бесконтрольное пользование интернетом для ребенка вредно. И родитель должен контролировать потребление детьми информации, тем более в соцсетях», - написала мама Саши Плющенко в Telegram.

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По информации журналистов, упомянутая девочка наглоталась таблеток слабительного, узнав об этом «лайфхаке» экстремального похудения из видео тиктокерши с 3 миллионами подписчиков.

Рудковская порадовалась тому, что юная героиня новости осталась жива, и отметила, что данный случай лишний раз подтверждает ее слова.