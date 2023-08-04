Корней и Любава возвращаются в моду: самые популярные детские имена в Москве в первой половине 2023 года

Лучше выбрать простое имя или уникальное? Фото: Global Look Press

А еще становится популярно давать детям двойные имена.

Управление ЗАГС Москвы представило списки самых популярных и необычных имена детей за первое полугодие 2023 года. Соотношение мальчиков и девочек, рожденных в этот период, — 51,9% к 48,1%.

«Самые популярными именами в первом полугодии 2023 года стали Михаил — так назвали 1087 мальчиков, и София — такое имя дали 1195 новорожденным девочкам», — цитирует ТАСС начальника управления Светлану Уханеву.

«Мужское имя Михаил впервые за долгий период стало самым популярным среди новорожденных москвичей. До этого неизменное первенство было у мужского имени Александр».

«Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года столичные родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, стало в девять раз больше мальчиков с именем Спартак и в три раза больше девочек с именами Ясения и Настасья».

Самые популярные мужские имена в первом полугодии 2023 года:

  • Михаил,
  • Александр,
  • Максим,
  • Марк,
  • Артем,
  • Лев,
  • Матвей,
  • Иван,
  • Дмитрий,
  • Тимофей.

Самые популярные женские имена в первом полугодии 2023 года:

  • София (Софья),
  • Анна,
  • Мария,
  • Ева,
  • Виктория,
  • Полина,
  • Варвара,
  • Алиса,
  • Василиса,
  • Александра.

Также наблюдается тенденция давать детям двойные или тройные имена. В упомянуты период в Москве родились: Альберт Меркурий, Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Адриана-Лоара, Аксиния Илона, Алессандра Анжелина, Анна-Аврора, Яна-Роза, Изабелль-Афина, Варвара-Магдалина, Фелиция Ира Пероче, Лалибелла Наоми Франческа, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.

Кроме того, москвичи стали называть детей сокращенными именами: Шурик, Влад, Гриша, Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа, Саша.

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Среди необычных мужских имен встречались: Гарри, Ромео, Маркс, Митрофан, Лучезар, Гамлет, Урал, Марс, Енисей, Космос, Эльбрус, Алтай, Галактион, Мираж.

А девочек, бывает, называют Марта, Луна, Венера, Ассоль, Герда, Весна, Матрона, Джульетта, Евлампия, Изольда, Искра, Гертруда, Малина, Тиффани, Ангела, Апрелия, Июня, Благодария, Алимпиада, Агуша.

По материалам ТАСС

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