Корней и Любава возвращаются в моду: самые популярные детские имена в Москве в первой половине 2023 года

Управление ЗАГС Москвы представило списки самых популярных и необычных имена детей за первое полугодие 2023 года. Соотношение мальчиков и девочек, рожденных в этот период, — 51,9% к 48,1%.
«Самые популярными именами в первом полугодии 2023 года стали Михаил — так назвали 1087 мальчиков, и София — такое имя дали 1195 новорожденным девочкам», — цитирует ТАСС начальника управления Светлану Уханеву.
«Мужское имя Михаил впервые за долгий период стало самым популярным среди новорожденных москвичей. До этого неизменное первенство было у мужского имени Александр».
«Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года столичные родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, стало в девять раз больше мальчиков с именем Спартак и в три раза больше девочек с именами Ясения и Настасья».
Самые популярные мужские имена в первом полугодии 2023 года:
- Михаил,
- Александр,
- Максим,
- Марк,
- Артем,
- Лев,
- Матвей,
- Иван,
- Дмитрий,
- Тимофей.
Самые популярные женские имена в первом полугодии 2023 года:
- София (Софья),
- Анна,
- Мария,
- Ева,
- Виктория,
- Полина,
- Варвара,
- Алиса,
- Василиса,
- Александра.
Также наблюдается тенденция давать детям двойные или тройные имена. В упомянуты период в Москве родились: Альберт Меркурий, Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Адриана-Лоара, Аксиния Илона, Алессандра Анжелина, Анна-Аврора, Яна-Роза, Изабелль-Афина, Варвара-Магдалина, Фелиция Ира Пероче, Лалибелла Наоми Франческа, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.
Кроме того, москвичи стали называть детей сокращенными именами: Шурик, Влад, Гриша, Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа, Саша.
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Среди необычных мужских имен встречались: Гарри, Ромео, Маркс, Митрофан, Лучезар, Гамлет, Урал, Марс, Енисей, Космос, Эльбрус, Алтай, Галактион, Мираж.
А девочек, бывает, называют Марта, Луна, Венера, Ассоль, Герда, Весна, Матрона, Джульетта, Евлампия, Изольда, Искра, Гертруда, Малина, Тиффани, Ангела, Апрелия, Июня, Благодария, Алимпиада, Агуша.
По материалам ТАСС