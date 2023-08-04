Корней и Любава возвращаются в моду: самые популярные детские имена в Москве в первой половине 2023 года

Управление ЗАГС Москвы представило списки самых популярных и необычных имена детей за первое полугодие 2023 года. Соотношение мальчиков и девочек, рожденных в этот период, — 51,9% к 48,1%.

«Самые популярными именами в первом полугодии 2023 года стали Михаил — так назвали 1087 мальчиков, и София — такое имя дали 1195 новорожденным девочкам», — цитирует ТАСС начальника управления Светлану Уханеву.

«Мужское имя Михаил впервые за долгий период стало самым популярным среди новорожденных москвичей. До этого неизменное первенство было у мужского имени Александр».

«Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года столичные родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, стало в девять раз больше мальчиков с именем Спартак и в три раза больше девочек с именами Ясения и Настасья».