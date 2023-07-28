«Ребята, когда вам будет по шестьдесят лет...»: Лолита дала напутствие школьникам перед 1 Сентября

Певицу Лолиту спросили, что она пожелает детям, у которых скоро праздник – 1 Сентября.
«То, что я скажу, они даже не поймут. Ребята, когда вам будет по шестьдесят лет, вы будете вспоминать 1 Сентября. Это самое счастливое время, когда ты ни за что не отвечаешь, тебя кормят и одевают. Такое больше в жизни не повторится», - ответила 59-летняя артистка в интервью порталу «А теперь внимание!»
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Звезда также вспомнила свой «первый раз в первый класс».
«Помню — я единственная девочка, которая пошла в черном переднике (первого сентября, - Прим. авт.). А второго я приехала в белом, когда все дети были в черном. Так получилось, что к первому бабушка не успела подшить белый. Поэтому я запомнила этот день. Наверное, это по-своему отразилось на моей жизни. Всегда, когда все в белых передниках, я в черном».