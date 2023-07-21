Ксения Бородина о воспитании детей: «Родители ценят не «пятерки», а старание»

Популярная телеведущая Ксения Бородина решила обсудить со своими подписчиками, как нужно реагировать на оценки детей в школе, особенно на плохие.

«Я уверена, что если каждый раз ругать ребенка в случае получения плохой оценки, можно не только вызвать у него страх перед новой «неудачей», но и даже побудить его не доверять вам и скрывать от вас как можно больше. Такой подход уж точно не повысит мотивацию ребенка хорошо учиться. Это, в общем-то, доказано психологами», — пишет звезда в Telegram.

«Зачастую ребенок получает плохие оценки не только из-за недостатка знаний по предмету, а из-за невнимательности, усталости и так далее. Нужно проявлять понимание к своим детям, обязательно хвалить их и поддерживать во всех начинаниях. Тогда, я уверена, ребенок сам захочет учиться еще больше и лучше, ведь он будет знать, что родители ценят не «пятерки», а его старание!»