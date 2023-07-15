«С годами обостряются нервы»: Дмитрий Маликов рассказал, какой он папа

Певца и композитора Дмитрия Маликова спросили, занимаются ли его дети музыкой. Напомним, у артиста есть 23-летняя дочь Стефания и 5-летний сын Марк.

«К Марку приходит педагог. К Стеше тоже приходил, но как бы не факт… Я считаю, что в плане детей не нужно что-то им навязывать, нужно дать им возможность выбора, - поделился артист в YouTube-шоу «Света вокруг света». - Сегодня у Марка были шахматы с утра, потом подготовка к школе. Вчера у него был бассейн. И музыка. В саду он ходит на дзюдо. У него полная палитра. Но пока его ни к чему особо сильно не тянет».

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Дмитрий отметил, что он – чудесный папа, безотказный. Но признался в том, что не баловал старшую дочь, когда она была маленькой, так как слишком много работал.

«Ее детство прошло чуть мимо, можно сказать. А с Марком я больше погружен во всю эту тему и переживаю за него больше. Может, с годами обостряются нервы. Он там что-то чихнул, или температура поднялась – и я уже весь на измене», - признался Маликов.

Напомним, старшая дочь певца окончила МГИМО и стала дизайнером одежды, у нее уже есть собственный бренд.