«Я заработаю тонны ошибок»: Брэдли Купер рассказал о «наследстве», которое оставит дочери Лее

Голливудский актер Брэдли Купер стал гостем нового экстремального шоу Беара Гриллса. Зависнув со знаменитым мастером выживания над пропастью, звезда кино поделился откровениями о своей семье.

В частности, он вспомнил смерть своего отца и плавно перешел на тему собственного отцовства.

«Он сделал мне огромный подарок, он умер у меня на руках, — сказал Брэдли о своем отце. — Чтобы я мог увидеть такой фактический пример смертности». «После этого у меня определенно был нигилистический настрой. Такой: «Вау, я тоже умру». Некоторое время это было не очень хорошо, пока я не понял, что должен просто принять то, кто я есть на самом деле, и попытаться обрести с этим мир. А потом все как-то выровнялось».

Ведущий шоу спросил у актера, как это повлияло на его собственный взгляд на отцовство.

«Я имею в виду, что вы учитесь на ошибках своего предшественника, — ответил Купер. — А я заработаю тонны ошибок, на которых, надеюсь, научится Лея, а затем будет строго относиться к себе, чтобы расти. Чтобы избавиться от моего бреда».

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Напомним, у актера есть общая дочь с моделью из России Ириной Шейк. Несмотря на расставание, звезды вместе заботятся от малышке Лее, которой в марте 2023 года исполнилось шесть лет.