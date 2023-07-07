«Я заработаю тонны ошибок»: Брэдли Купер рассказал о «наследстве», которое оставит дочери Лее

Брэдли Купер. Фото: Global Look Press

Знаменитый актер поделился своими мыслями об отцовстве.

Голливудский актер Брэдли Купер стал гостем нового экстремального шоу Беара Гриллса. Зависнув со знаменитым мастером выживания над пропастью, звезда кино поделился откровениями о своей семье.

В частности, он вспомнил смерть своего отца и плавно перешел на тему собственного отцовства.

«Он сделал мне огромный подарок, он умер у меня на руках, — сказал Брэдли о своем отце. — Чтобы я мог увидеть такой фактический пример смертности».

«После этого у меня определенно был нигилистический настрой. Такой: «Вау, я тоже умру». Некоторое время это было не очень хорошо, пока я не понял, что должен просто принять то, кто я есть на самом деле, и попытаться обрести с этим мир. А потом все как-то выровнялось».

Ведущий шоу спросил у актера, как это повлияло на его собственный взгляд на отцовство.

«Я имею в виду, что вы учитесь на ошибках своего предшественника, — ответил Купер. — А я заработаю тонны ошибок, на которых, надеюсь, научится Лея, а затем будет строго относиться к себе, чтобы расти. Чтобы избавиться от моего бреда».

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Напомним, у актера есть общая дочь с моделью из России Ириной Шейк. Несмотря на расставание, звезды вместе заботятся от малышке Лее, которой в марте 2023 года исполнилось шесть лет.

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