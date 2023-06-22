«Я люблю рожать»: Хилария Болдуин рассказала, каково это быть мамой семерых детей

В новом интервью жена актера Алека Болдуина Хилария рассказала, каково это растить семеро детей одновременно. Ровно столько малышей у знаменитой пары, рожденных с 2013 по 2022 годы.
«С двумя я чувствовала, что все еще могу контролировать обстановку. Я пыталась контролировать все мелочи. И как только дошла до трех, то просто отпустила и сказала: «Хорошо, это будет хаос. Мы в меньшинстве. Придется отпустить это», — цитирует Хиларию журнал Romper.
Женщину спросили, почему у нее так много детей. Ответ кроется в том, что госпожа Болдуин не принимает противозачаточные средства, так как они вызывают у нее депрессию. Ее муж, судя по всему, тоже. А еще Хилария любит «создавать любовь».
«Я люблю рожать. В прошлый раз я вытолкнула ребенка за минуту! Рожать — это как спускаться с водной горки, и это действительно страшно. А потом вы доходите до конца и говорите: «Я хочу сделать это снова», — призналась супруга актера.
Она также поделилась, что боится раздавать свою одежду для беременных. Ведь стоит ей это сделать, как случится новая беременность.
Женщине помогают две няни, причем их сменяют еще две. У семьи большая квартира в Нью-Йорке, но четверо старших детей спят вместе в одной комнате.
«Они начали очень бояться папарацци снаружи. Я уверяю их, что никто не войдет в дом, но это все равно что сказать ребенку, что монстров не существует. Они отвечают: «Да, хорошо. Конечно, они существуют», — рассказала Хилария.
Напомним, у пары четверо сыновей и трое дочерей, одна из которых родилась с помощью суррогатной матери.