«Я люблю рожать»: Хилария Болдуин рассказала, каково это быть мамой семерых детей

В новом интервью жена актера Алека Болдуина Хилария рассказала, каково это растить семеро детей одновременно. Ровно столько малышей у знаменитой пары, рожденных с 2013 по 2022 годы.

«С двумя я чувствовала, что все еще могу контролировать обстановку. Я пыталась контролировать все мелочи. И как только дошла до трех, то просто отпустила и сказала: «Хорошо, это будет хаос. Мы в меньшинстве. Придется отпустить это», — цитирует Хиларию журнал Romper.

Женщину спросили, почему у нее так много детей. Ответ кроется в том, что госпожа Болдуин не принимает противозачаточные средства, так как они вызывают у нее депрессию. Ее муж, судя по всему, тоже. А еще Хилария любит «создавать любовь».

«Я люблю рожать. В прошлый раз я вытолкнула ребенка за минуту! Рожать — это как спускаться с водной горки, и это действительно страшно. А потом вы доходите до конца и говорите: «Я хочу сделать это снова», — призналась супруга актера.

Она также поделилась, что боится раздавать свою одежду для беременных. Ведь стоит ей это сделать, как случится новая беременность.