Трудовое воспитание детей вернут в систему российского образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что трудовое воспитание официально вернется в российскую систему образования - после принятия соответствующего закона.

«Сейчас рассматривается в Государственной думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе, любовь к труду, к общественно полезному труду», - цитирует ТАСС главу министерства.

«Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас. Когда мы относились к системе образования как к услуге, то, конечно, эти вопросы отходили на второй план, сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования».