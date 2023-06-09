Хлои Кардашьян пожаловалась, что не может наладить связь с ребенком от суррогатной матери

Летом 2022 году светская львица Хлои Кардашьян завела сына от бывшего бойфренда-изменника, баскетболиста Тристана Томпсона. Рожать сама дамочка не стала — прибегла к услугам суррогатной матери. Теперь же она говорит, что не может наладить материнскую связь с этим ребенком.

Мол, с дочерью Тру, которую она самостоятельно родила в 2018 году, удалось быстро подружиться, а на достижение связи с сынишкой Татумом уходят месяцы.