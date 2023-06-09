Хлои Кардашьян пожаловалась, что не может наладить связь с ребенком от суррогатной матери

Летом 2022 году светская львица Хлои Кардашьян завела сына от бывшего бойфренда-изменника, баскетболиста Тристана Томпсона. Рожать сама дамочка не стала — прибегла к услугам суррогатной матери. Теперь же она говорит, что не может наладить материнскую связь с этим ребенком.
Мол, с дочерью Тру, которую она самостоятельно родила в 2018 году, удалось быстро подружиться, а на достижение связи с сынишкой Татумом уходят месяцы.
«Если сравнить Тру и его, это другой опыт, — сказала 38-летняя Хлои в новом выпуске шоу The Kardashians от 8 июня. — Связь с Тру заняла несколько дней. А с ним на это уходят месяцы, у нас до сих пор нет полноценной связи».
«Я не отношусь к нему по-другому, просто иногда задаюсь вопросом. Почему это не то же самое?»
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Младшая из сестер Кардашьян призналась, что чувствует себя виноватой из-за этой борьбы и страдает от самокритики. Напомним, она завела второго ребенка от неверного бойфренда, чтобы у Тру был братик от того же папы.