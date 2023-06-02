Райан Гослинг о решении стать отцом: «Я понял, что это будет жизнь, в которой мне очень повезет»

Голливудский актер Райан Гослинг так и не женился на своей возлюбленной Еве Мендес, но пара ведет себя как семья и воспитывает двух дочерей, которым уже исполнилось 8 и 6 лет.

В новом интервью кинозвезду спросили, когда он решил, что хочет стать отцом. Мужчина ответил просто — когда Ева сказала, что беременна. То есть, судьба решила за него, но это был наилучший вариант из тех, что могли с ним случиться.

«Это правда, что я не думал о детях до того, как встретил ее. Но после того, как я встретил Еву, я понял, что просто не хочу иметь детей без нее. И в «Месте под соснами» были моменты, когда мы притворялись семьей, и я действительно не хотел, чтобы это было притворством. Я понял, что это будет жизнь, в которой мне очень повезет», — поделился Райан с журналом GQ.

Напомним, звездная пара познакомилась на съемках драмы «Место под соснами» 2013 года.