Фломастер исчезает на глазах: как стереть детский рисунок с обоев

Многие родители сталкиваются с желанием детей порисовать на обоях. Чадо занимается творчеством, а взрослые потом ломают головы, как это отмыть.

Вот лайфхак от мамы-блогера, как стереть фломастер с обоев, даже самых дешевых. Понадобятся всего два компонента: обычный столовый уксус и чистящее средство для унитаза (например, Sanfor).

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