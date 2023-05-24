Фломастер исчезает на глазах: как стереть детский рисунок с обоев

Многие родители сталкиваются с желанием детей порисовать на обоях. Чадо занимается творчеством, а взрослые потом ломают головы, как это отмыть.
Вот лайфхак от мамы-блогера, как стереть фломастер с обоев, даже самых дешевых. Понадобятся всего два компонента: обычный столовый уксус и чистящее средство для унитаза (например, Sanfor).
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Смешиваем в небольшой емкости по одной столовой ложке первого и второго. Затем смачиваем ватный тампон или губку и аккуратными движениями стираем нежелательный рисунок к обоев. Цветные линии фломастера исчезают на глазах.
Как это выглядит, показано в видео YouTube-канала Татьяны Олмез.