Фломастер исчезает на глазах: как стереть детский рисунок с обоев

Фломастер должен быть на бумаге, но нередко оказывается на обоях. Фото: Global Look Press

Метод подходит даже для дешевых обоев.

Многие родители сталкиваются с желанием детей порисовать на обоях. Чадо занимается творчеством, а взрослые потом ломают головы, как это отмыть.

Вот лайфхак от мамы-блогера, как стереть фломастер с обоев, даже самых дешевых. Понадобятся всего два компонента: обычный столовый уксус и чистящее средство для унитаза (например, Sanfor).

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Смешиваем в небольшой емкости по одной столовой ложке первого и второго. Затем смачиваем ватный тампон или губку и аккуратными движениями стираем нежелательный рисунок к обоев. Цветные линии фломастера исчезают на глазах.

Как это выглядит, показано в видео YouTube-канала Татьяны Олмез.

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