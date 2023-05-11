Павел Воля о воспитании детей: «Не стоит превращать жизнь ребенка в воплощение какого-то своего плана»

Шоумен Паша Воля ответил на частый вопрос подписчиков, помогло ли ему педагогическое образование в воспитании детей.

«Если честно, при воспитании моих детей, ни один педагогический навык не пострадал, ну то есть, не был использован. За все это время я ни разу и не вспомнил, чему меня учили в университете. По-моему, тут дело в том, что образование и воспитание – это большая разница», - пишет 44-летний телеведущий в Telegram.

«Как педагог, ты как раз таки занимаешься образованием детей, фактически, учишь их какому-то предмету, учишь их воспринимать науку и, главное, любить ее, твоя задача – сделать так, чтобы ученику было интересно учиться, чтобы он полюбил учебу».

«А с детьми ведь совершенно другое дело, тут нужно именно воспитание. И вот в нем, как мне кажется, самое главное – не переусердствовать. Важно, чтобы ты понимал ребенка, а ребенок понимал тебя, чтобы вы разговаривали с ним на одном языке, чтобы слышали друг друга. Ну и любовь, ребята, самое главное – любовь. И режим, он никому еще не мешал. Любовь и режим».

«И вот что еще стараюсь помнить всегда – никогда не стоит превращать жизнь ребенка в воплощение какого-то своего плана. Он тебе ничего не должен, он – гость в твоем доме. Причем гость временный, очень скоро он пойдет своими путями, а тебе останется только вспоминать эти моменты, когда он был маленький и гостил у тебя…»