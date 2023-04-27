«Жизнь может закончиться трагически»: Барановская предостерегла родителей школьников от большой ошибки

Телеведущая и мать троих детей Юлия Барановская прокомментировала происшествие в московской школе, когда ученица седьмого класса выпила 50 таблеток обезболивающего из-за страха перед пробным экзаменом по английскому. Девочка была госпитализирована, врачи спасли ее жизнь.

«Ребенок сам не может чего-то испугаться, пока ему не скажут, что это страшно. Зачастую родители боятся экзаменов больше, чем сами дети. Особенно, если проецируют свои страхи или неудачи юности. Подростков настраивают на «успешный успех», а формальные экзамены подаются как главное событие, от которого зависит вся последующая жизнь», - пишет 42-летняя Барановская в Telegram.

«Впереди у школьников и абитуриентов не самые простые месяцы. Взрослые люди должны объяснять, что на экзаменах жизнь не заканчивается. Если этого не делать, она может закончиться трагически…»