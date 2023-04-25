Метод «кнута и пряника»: Стас Ярушин признался, что воспитывал детей шлепками

Актер Стас Ярушин признался, что по совету детского психолога воспитывал своих детей методом «кнута и пряника». Причем «кнута» было больше до четырех лет.

«Когда дети вели себя некорректно, вели себя не так, мы не говорили словами, мы «прописывали» по попе. Причем нормально «прописывали» — так, чтобы ребенок понимал, что этого делать нельзя, — рассказал шоумен в шоу Натальи Польской «Ваша Наташа». — И ты знаешь, когда моей дочери исполнилось пять лет, и так же потом сыну исполнилось пять лет, Наташ, я сидел и разговаривал с ними как с тобой. Я тебе клянусь. Они меня слушали и понимали меня. Мы умели договориться».

«До четырех лет они же не понимают, что происходит. Но у них определенные триггеры выработались, что вот эти вещи делать неправильно. Это нельзя и это нельзя. У нас эта вещь сработала. Но, прошу отнестись с пониманием, мы не какие-то садисты. Мы это делали так, чтобы ребенок осознал и понял. Это мог быть легкий шлепок, и он понимал — так нельзя».