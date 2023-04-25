Метод «кнута и пряника»: Стас Ярушин признался, что воспитывал детей шлепками

Актер Стас Ярушин признался, что по совету детского психолога воспитывал своих детей методом «кнута и пряника». Причем «кнута» было больше до четырех лет.
«Когда дети вели себя некорректно, вели себя не так, мы не говорили словами, мы «прописывали» по попе. Причем нормально «прописывали» — так, чтобы ребенок понимал, что этого делать нельзя, — рассказал шоумен в шоу Натальи Польской «Ваша Наташа». — И ты знаешь, когда моей дочери исполнилось пять лет, и так же потом сыну исполнилось пять лет, Наташ, я сидел и разговаривал с ними как с тобой. Я тебе клянусь. Они меня слушали и понимали меня. Мы умели договориться».
«До четырех лет они же не понимают, что происходит. Но у них определенные триггеры выработались, что вот эти вещи делать неправильно. Это нельзя и это нельзя. У нас эта вещь сработала. Но, прошу отнестись с пониманием, мы не какие-то садисты. Мы это делали так, чтобы ребенок осознал и понял. Это мог быть легкий шлепок, и он понимал — так нельзя».
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Психолог шоу Виктория Дмитриева высказалась против любого насилия над ребенком, даже если это «просто шлепки». По словам специалиста, ребенок может привыкнуть к тому, что границы его тела постоянно нарушаются, к его телу относятся без уважения, и это может повлечь за собой очень печальные последствия. Повышается вероятность того, что ребенок в дальнейшем не будет любить себя, начнет обесценивать себя.
«Когда родители шлепают детей, дети не перестают любить родителей, но они перестают любить самих себя, — говорит Дмитриева. — И самое главное, дорогие родители: ребенок ни в три года, ни в пять лет не может вас полностью слушаться — это противоестественно. Потому что у ребенка до трех-пяти лет еще не созрели лобные доли головного мозга, которые отвечают за самоконтроль и дисциплину. То есть, ребенок физически не всегда, даже если понимает, о чем вы говорите, может выполнить ваши указания. Поэтому, в целом, детское непослушание в этом возрасте — это нормально. И психологов больше пугают на сто процентов послушные дети, чем непослушные».
Специалист порекомендовала не применять шлепки в маленьком возрасте, чтобы во взрослом состоянии у человека не развилось неконтролируемое чувство тревожности, так как детстве родители лишали его базовой потребности в безопасности.