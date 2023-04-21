Ирина Шейк: «Ты мать, но это не значит, что ты не можешь выйти на улицу в крошечной юбочке»

В новом интервью супермодель Ирина Шейк поделилась своими мыслями о материнстве и о том, как дочь изменила ее.

«Материнство определенно озарило меня идеей: «Ты мать, ты занята, но у тебя все еще есть время для себя, и тебе не нужно менять себя». Иногда я просыпаюсь, чувствую себя так мило и думаю: «О, а не выложить ли мне эти фотографии в социальные сети?» Но внутренний голос говорит, что люди скажут: «Ты ж мать».

«Пример для меня — Эмили Ратаковски. Она всегда сексуальна и женственна и любит свое тело. Может быть, я не так громко об этом говорю, но я полностью на одной волне с ней: ты мать, но это не значит, что ты не можешь выйти на улицу в крошечной юбочке или выставить сексуальную фотографию», — рассказала Ирина журналу Harper's Bazaar.