Ирина Шейк: «Ты мать, но это не значит, что ты не можешь выйти на улицу в крошечной юбочке»

В новом интервью супермодель Ирина Шейк поделилась своими мыслями о материнстве и о том, как дочь изменила ее.
«Материнство определенно озарило меня идеей: «Ты мать, ты занята, но у тебя все еще есть время для себя, и тебе не нужно менять себя». Иногда я просыпаюсь, чувствую себя так мило и думаю: «О, а не выложить ли мне эти фотографии в социальные сети?» Но внутренний голос говорит, что люди скажут: «Ты ж мать».
«Пример для меня — Эмили Ратаковски. Она всегда сексуальна и женственна и любит свое тело. Может быть, я не так громко об этом говорю, но я полностью на одной волне с ней: ты мать, но это не значит, что ты не можешь выйти на улицу в крошечной юбочке или выставить сексуальную фотографию», — рассказала Ирина журналу Harper's Bazaar.
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Удивительно, но любви к себе модель учится у собственной 6-летней дочери Леи.
«Она говорит: «Я так люблю папу, я так люблю маму, я люблю Нану, я люблю Бабулю…» Которая моя мама. Затем она говорит: «И я действительно люблю себя». А я смотрю на свою дочь и думаю: «Вау, я не была такой в шесть лет». Понимаете, о чем я? У меня не было ее мыслей в шесть лет. Но это то, чему мы должны научить наших детей».
«Каждый раз, когда отправляем ее в школу, мы говорим: «Просто помни о доброте и любви». Я думаю, что это и есть настоящая красота. Речь идет не о том, чтобы делать маски, наносить макияж, расчесывать волосы, надевать красивую одежду. С TikTok и другими социальными сетями моя дочь растет в иной среде, нежели я, поэтому иногда меня это пугает. Но самое главное — научить нашу дочь большим ценностям, чем быть красивой снаружи».
Напомним, Шейк родила ребенка голливудскому актеру Брэдли Куперу. В 2019 году звезды расстались, но продолжают быть любящими родителями для своей дочери.