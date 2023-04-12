Старшая дочь поблагодарила: Дженнифер Гарнер придумала, как оградить детей от социальных сетей

Бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, воспитывает троих детей-подростков. Как и многие прогрессивные родители, она не хочет пускать своих наследников на просторы соцсетей и запрещает им заводить аккаунты. 50-летняя мать придумала хитрый ультиматум, которым обосновала свою непреклонность.

«Я просто сказала своим детям: «Покажите мне научные статьи, которые доказывают, что социальные сети полезны для подростков, и тогда мы поговорим», — поделилась она в передаче Today.

По логике звездной мамы, в процессе поисков дети скорее найдут тонну информации о том, что социальные сети вредны для их возраста.

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