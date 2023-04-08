Джиган поделился лайфхаком многодетного отца, как не забыть дни рождения детей

В новом интервью рэперу Джигану напомнили, что однажды он забыл о дне рождении сына и поздравил малыша Давида только на следующий день. В связи с чем 37-летнего артиста спросили, сможет ли он назвать дни рождения всех своих детей без помощи телефона.

«Я никогда не забывал про день рождения своего сына, я просто праздновал его двое суток, - оправдался Джиган в YouTube-шоу «Вопрос ребром». – А дни рождения детей я не забываю, потому что у меня все даты набиты на моем теле. Все. Можешь посмотреть».

Сказав это, рэпер расстегнул рукава рубашки и продемонстрировал свои многочисленные татуировки. На руках у артиста набиты даты рождения трех его наследниц и сына.