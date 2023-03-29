Отменят ли в России ЕГЭ - уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец сделала заявление

Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», рассказала Teleprogramma.pro о том, когда нам ждать отмены ЕГЭ и что мы получим взамен.

- Ирина, что вы думаете по поводу возможной отмены ЕГЭ?

- Вопрос очень злободневный. Конечно, очень многие родители и дети выступают против ЕГЭ, имея для этого все основания. Но при этом у нас пока нет альтернативы ЕГЭ. Ведь, отменяя этот экзамен, мы должны заменить его чем-то, что будет не хуже, а лучше. Иначе какой тогда смысл в этой реформе?

- А почему нельзя вернуть прежнюю систему?

- Та система, которая была раньше, сейчас, к сожалению, потеряна, - я говорю о традиционных в Советском Союзе выпускных экзаменах. Нам необходимо разработать новую систему – более совершенную, современную и понятную.

- Как вы думаете, когда могут отменить ЕГЭ? Наверное, не в этом году – ведь нужна большая работа…

- В этом году, конечно, ЕГЭ еще останется – заменить его так быстро просто нереально, система к этому не готова. Что касается следующих лет, то реализация этого плана будет зависеть от степени нашей подготовки. Необходима разумная альтернатива.

«ЕГЭ стало источником колоссального стресса. С этим нужно что-то делать!»

- А что можно предложить вместо ЕГЭ?

- Пока что я не видела каких-то конструктивных предложений. В чем плюс ЕГЭ? В том, что дети даже из самых отдаленных регионов России имеют возможность поступить в самые престижные вузы страны. С другой стороны, подготовка к ЕГЭ в школах сводится к «натаскиванию» детей на правильные ответы. При этом такая подготовка не гарантирует глубокого знания предмета.

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- Зато благодаря «натаскиванию» дети могут успешно сдать ЕГЭ и стать студентами вузов?

- Не совсем. Во многих вузах проводятся еще и дополнительные вступительные испытания – ДВИ, потому что одних только результатов ЕГЭ недостаточно. Нужно найти вариант, который позволит выпускникам проявить в полной мере свои знания и в то же время исключит формальный подход. Я считаю, что в ЕГЭ гораздо больше изъянов, чем плюсов.

- Настоящие проблемы, наверное, лежат глубже, и менять надо не только ЕГЭ…

- ЕГЭ – это только верхушка айсберга. Нам нужно всю систему образования возвращать к истокам, - разумеется, с учетом новейших разработок. Основа школьной программы должна строиться на научных принципах. А то, что мы видим сегодня, к сожалению, напоминает диверсию. Учебники, по которым сегодня обучаются школьники, - это просто недопустимо! ЕГЭ стало источником колоссального стресса и для детей, и для родителей, и для учителей. С этим надо что-то делать!

