Решетова узнала, какими вырастут дети, рожденные после 2010 года

Известная модель Анастасия Решетова определила, что ее сын от рэпера Тимати, 3-летний Ратмир, является представителем нового поколения — альфа (рожденные в 2011–2025 годах).

Звездная мама прочитала про особенности таких детей и вот что узнала:

альфа окончательно соединят интернет и жизнь, у них иное восприятие времени и пространства, дети этого поколения с детства ощущают отсутствие географических и социальных границ;

дети-альфа молниеносно сканируют контент и поглощают рекордно большое количество данных в сутки;

они будут путешествовать, перемещаться по планете намного чаще, чем их предшественники;

установки детей этого поколения более спокойные, у них почти отсутствует агрессия.

«Но из проблемных мест выделяют потенциальную зависимость от технологий и эмоциональную бедность из-за сокращения реального общения», — пишет Решетова в Telegram.

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А вы замечаете в своих детях подобные качества?