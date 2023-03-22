«Динозавры еще ходили по улицам?»: дети Сергея Жукова высмеяли дискотеки 90-х

22 марта певец Сергей Жуков поделился со своим поклонниками, что его дети уже доросли до того возраста, когда они в полной мере понимают, что их папа музыкант, и что его музыка была очень популярна в 90-х. Однако это принесло звезде эстрады неожиданный поворот.

«Я вот разное ожидал. Ну, мол, гордиться будут или стесняться, или расспрашивать! А они знаете что? Они то и дело стебут наши костюмы, прически и самое главное - тусовки! Наши неповторимые тусовки 90-х! Чего только стоят эти шуточки: «Пап, а когда была вот эта дискотека, динозавры еще ходили по улицам?» - негодует солист «Руки Вверх!» в Telegram. «Они удивляются всему, начиная с того, как мы могли собрать целый концерт и встретиться в одном месте при отсутствии Интернета и рекламы у блогеров. Заканчивая риторическими вопросами, как потом доехать домой без приложения с такси, и как еще раз встретиться с тем понравившимся парнем, если у тебя нет ни «Инстаграма»*, ни телефона. Да и какой вообще во всем этом смысл, если ни «сториз» не выложить, ни TikTok записать?»

По-доброму возмущенный Жуков призвал поклонников доказать ребятишкам, что их тусовки в стиле TikTok и рядом не стояли с настоящими дискотеками. Он попросил фанатов «Руки Вверх!» рассказать в комментариях о своих самых классных и сумасшедших тусовках молодости.