Психолог рассказал о негативном влиянии мультфильма «Маша и Медведь» на психику ребенка

«Маша и Медведь» - милый детский мультик. Однако, если отдать его на разбор психологу, тот легко может найти в нем факторы, которые не лучшим образом влияют на психику ребенка. Что же не так с популярным мультсериалом, ответила детский психолог, филолог и преподаватель русского языка Вероника Смолер.

«Его можно смело отнести к небезопасному контенту. Что мы в нем видим? Яркие цвета, громкие звуки, быстро меняющиеся кадры. Ребенок со своим растущим мозгом, который быстро утомляется и не привык к большим нагрузкам, получает мощную стимуляцию каналов восприятия. Что с ним происходит? Он перенапрягается: для его мозга это очень большая нагрузка, практически непереносимая. Отсюда перевозбуждение, капризы, непослушание. Все эти проявления свидетельствуют о том, что он просто устал», - цитирует специалиста портал «А теперь внимание!»

«Главная героиня — пример обнаглевшего ребенка, который делает все, что хочется. А Медведь выполняет роль прислуги. Здесь мы наблюдаем развитие сценария, выстроенного по треугольнику Карпмана. Она агрессор, а он спасатель и жертва одновременно. Что считывает ребенок? «Быть агрессором — это здорово. Я тоже буду таким».

«Не помню ни одной серии данного мультфильма, где мораль бы перевешивала неадекватное поведение Маши. Да, в конце серии ребенок может сделать какой-то конструктивный вывод, но не все досматривают мультфильм до конца. Кроме того, не все дети способны к рефлексии. Они просто видят конкретную модель поведения и начинают следовать ей».