«Ни на работу, ни на любовников - на сына»: Юлия Коваль поделилась своими родительскими принципами

Утяшева призналась, что ее потрясло, когда Коваль написала в соцсетях, что улетает на отдых вместе с сыном, и все это время будет не на связи. Звезда спорта удивилась, что ее коллега может бросить все ради ребенка.

«У нас есть правило: раз в неделю мы точно проводим время вместе, идем гуляем долго. невозможно за три секунды расспросить: «Так, ты о чем переживаешь? Давай быстро, у меня время». Это единственное, на что я готова тратить любой свой временной ресурс, – ни на работу, ни на любовников… На друзей – возможно. Но самый главный человек, в которого я готова вкладывать время, - это сын», - рассказала блогер.

Юлия добавила, что не будет лезть в личную жизнь своего сына, когда она вырастет. В зрелом возрасте ей хочется отдыхать с подругами, а не переживать за взрослого наследника.