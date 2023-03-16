«Уже опытная» Пэрис Хилтон дала родительский совет беременной Линдси Лохан

Сменилась эпоха. Только недавно мы сообщали о рождении ребенка светской львицы Пэрис Хилтон (через суррогатную мать), как поступила новость о беременности ее закадычной подруги Линдси Лохан. Они уже не «дрянные девчонки», а степенные мамаши.

Вот уже 42-летняя Пэрис дает совет по материнству 36-летней Линдси, с которой долгое время враждовала.

«Я так рада за нее, — цитирует Хилтон издание Access Hollywood. — Просто здорово видеть, как все мои друзья растут и создают семьи самостоятельно». «Мой совет — просто впитывать каждый момент, потому что это так ценно. Все вокруг говорят, что они (дети. — Прим. авт.) так быстро растут. Так что просто наслаждайтесь моментами маленького ребенка, когда вы просто обнимаетесь, а он просто маленький, крохотный ангел».

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Кстати, сама Пэрис заморозила яйцеклетки по совету другой знаменитой светской львицы.