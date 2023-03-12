Четыре признака, говорящих, что ребенок что-то скрывает от своих родителей

Филолог и детский психолог Вероника Смолер перечислила журналистам четыре признака, как понять, что ребенок что-то скрывает от своих родителей.
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Вот какие моменты в поведении сына или дочери должны насторожить взрослых:
- ребенок не смотрит в глаза;
- попытки сменить тему или уйти от серьезного разговора отговорками вроде «мне пора», «потом договорим»;
- резкие перемены в эмоциональном фоне, раздражение в ответ на попытки узнать, что случилось;
- долгоиграющие изменения в поведении – замкнутость, апатия, молчаливость, избегание контакта с родителями.
«Что с этим делать? Постараться стать для ребенка партнером, которому он доверяет. Залезть в его телефон, перевернуть вверх дном его комнату, шантажировать — все это, возможно, сможет помочь в конкретной ситуации, но такое поведение подрывает доверие ребенка. Таким образом родитель демонстрирует, что ребенок не может ему открыться. Что он не уважает его личное пространство. В итоге взрослый подорвет базу отношений с отпрыском, восстановить которую будет крайне непросто. А ребенок начнет шифроваться еще сильнее», – цитирует Смолер издание «А теперь внимание!»