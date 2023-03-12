Четыре признака, говорящих, что ребенок что-то скрывает от своих родителей

Филолог и детский психолог Вероника Смолер перечислила журналистам четыре признака, как понять, что ребенок что-то скрывает от своих родителей.

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Вот какие моменты в поведении сына или дочери должны насторожить взрослых:

ребенок не смотрит в глаза;

попытки сменить тему или уйти от серьезного разговора отговорками вроде «мне пора», «потом договорим»;

резкие перемены в эмоциональном фоне, раздражение в ответ на попытки узнать, что случилось;

долгоиграющие изменения в поведении – замкнутость, апатия, молчаливость, избегание контакта с родителями.