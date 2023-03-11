«Почему он такой мерзкий»: Влад Топалов поделился, как справляется со сложным характером сына

В новом интервью певец Влад Топалов признался, что его старший сын Миша – не простой ребенок. По словам звездного отца, 4-летний мальчик растет «стеснительным, ленивым, и с очень странным характером». Майкла невозможно заставить что-либо делать, даже сфотографироваться с ним тяжело. Иногда он откровенно выводит из себя и папу, и маму Регину Тодоренко.

Однако неунывающий Влад нашел подход к воспитанию строптивого наследника. Он просто понял, что мальчик похож на него самого в детстве.

«Я начал видеть в нем себя, и мне стало сильно с ним проще. Потому что я начал понимать, почему он сейчас такой мерзкий, как я бываю. Я же себя знаю. Я стал давать ему свободу, и вот вместо того, чтобы пытаться давить и ломать его, я прям как желе его обтекаю. Говорю: «Все, не вопрос, я какашка – никаких проблем», - поделился Топалов в передаче «Ты не поверишь!»

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Он также рассказал, что Миша ходит в детский сад на полный день, занимается велосипедом, бегом и плаванием. Звездные родители не хотят перегружать мальчика и растить из него вундеркинда. Им нужен «счастливый ребенок, человек со здоровой психикой».