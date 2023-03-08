«У меня есть привилегии»: Джиджи Хадид поделилась полезным для карьеры советом от своих родителей

Знаменитая модель Джиджи Хадид является дочерью бывшей модели Иоланды ван ден Херик и владельца строительной компании Мохамеда Хадида. Она сразу родилась с золотой ложкой во рту, но не кичилась богатыми родителями. По словам 27-летней блондинки, мать и отец преподали ей важный урок для достижения карьерных высот.

«Я всегда признавала, что у меня есть привилегии, — цитирует Джиджи издание The Sunday Times. – Но мои родители сказали мне: «То, что у тебя успешные родители, не означает, что ты не должна приходить на работу такой милой и трудолюбивой, какой только можешь».

Хадид рассказала, что ее отец и мать в своем детстве не были богатыми людьми, поэтому дали правильные жизненные установки.