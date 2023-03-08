«У меня есть привилегии»: Джиджи Хадид поделилась полезным для карьеры советом от своих родителей

Знаменитая модель Джиджи Хадид является дочерью бывшей модели Иоланды ван ден Херик и владельца строительной компании Мохамеда Хадида. Она сразу родилась с золотой ложкой во рту, но не кичилась богатыми родителями. По словам 27-летней блондинки, мать и отец преподали ей важный урок для достижения карьерных высот.
«Я всегда признавала, что у меня есть привилегии, — цитирует Джиджи издание The Sunday Times. – Но мои родители сказали мне: «То, что у тебя успешные родители, не означает, что ты не должна приходить на работу такой милой и трудолюбивой, какой только можешь».
Хадид рассказала, что ее отец и мать в своем детстве не были богатыми людьми, поэтому дали правильные жизненные установки.
«Я не думаю, что я самый красивый человек в мире, - говорит модель. - Вероятно, немного ботокса могло бы помочь, но я не настолько одержима заботой о внешности, чтобы иметь с ним дело».
«Я люблю свое тело за то, что оно сделало, но я не одержима им».
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В том же интервью Джиджи призналась, что в начале карьеры сильно давила на свое тело. голодом себя не морила, но выбрала очень жесткий распорядок дня. С тех пор она многое осознала и стала мягче относиться к себе.