«Почему мы это делаем?»: Сябитова напомнила о важности проглаживания вещей новорожденных

Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Иностранки таким редко занимаются, отметила телесваха.

Роза Сябитова напомнила подписчикам об отечественной родительской традиции обеспечивать новорожденным максимальную стерильность.

«Западные мамы считают российской причудой — кипятить бутылочки, соски, игрушки, но мы продолжаем это делать с завидным постоянством. Даже привычка гладить постельное белье и детские вещи также не слишком распространена у иностранок», — пишет телевизионная сваха в Telegram.

«Почему мы это делаем? Потому что любим и заботимся о своих детях и понимаем, что утюг —  превосходное оружие в борьбе с пылевыми клещами. Врачи тоже рекомендуют так делать, чтобы ребенок меньше контактировал с микробами, пока у него слабый иммунитет».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

61-летняя звезда ТВ выложила видео проглаживания вещей своей крохотной внучки и спросила у молодых подписчиц, делают ли они так же. Большинство комментаторов ответили, что да, но некоторые написали, что для выработки иммунитета ребенок должен сталкиваться с микробами.

«Иммунитет очень важен для ребенка, но я не думаю, что надо сразу создавать экстремальные условия для его приобретения. Все надо делать постепенно, — ответила Сябитова в комментариях. —- Например, вы же обязательно продезинфицируете ранку, а не станете искушать судьбу: пронесет столбняк или нет. Я за то, чтобы перебдеть, чем недобдеть».

Напомним, летом 2022 года знаменитая сваха стала бабушкой — ее дочь Ксения родила девочку, которую назвали Мирославой.

Читайте также