«Почему мы это делаем?»: Сябитова напомнила о важности проглаживания вещей новорожденных

Роза Сябитова напомнила подписчикам об отечественной родительской традиции обеспечивать новорожденным максимальную стерильность.

«Западные мамы считают российской причудой — кипятить бутылочки, соски, игрушки, но мы продолжаем это делать с завидным постоянством. Даже привычка гладить постельное белье и детские вещи также не слишком распространена у иностранок», — пишет телевизионная сваха в Telegram.

«Почему мы это делаем? Потому что любим и заботимся о своих детях и понимаем, что утюг — превосходное оружие в борьбе с пылевыми клещами. Врачи тоже рекомендуют так делать, чтобы ребенок меньше контактировал с микробами, пока у него слабый иммунитет».