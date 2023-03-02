«Зависимость постепенно проходит»: Киркоров рассказал, как отучил детей от гаджетов

Певец Филипп Киркоров признался, что проблема зависимости детей от гаджетов поразила и его семью. Запрет знаменитого отца на планшеты 11-летнюю Аллу-Викторию и 10-летнего Мартина до истерики.

«Я отобрал у детей все планшеты. Мы же все выросли без этих планшетов и ничего. Конечно, были слезы и истерики, потому что это зависимость невероятная, это как наркотик для детей: они сидят, впиваются в гаджеты — и все», - поделился артист с изданием MK.ru.

«Но я нашел слова, чтобы их убедить, что жить можно и без гаджетов. Я сказал: «Дети, вот вы сейчас поедете отдыхать — насладитесь морем, атмосферой и просто общайтесь друг с другом». Они меня услышали. Больше этот вопрос не поднимался — уже неделю они отдыхают. Я сегодня спросил, есть ли позывы к тому, чтобы использовать гаджеты, они ответили: «Нет». Максимум на YouTube посмотрят свои любимые футбольные матчи, а зависимость постепенно проходит».

«И я очень рад, надо было еще раньше это сделать, потому что немножко уже упущено время. Лучше бы года на два пораньше».