«Никаких принудиловок»: Петросян и Брухунова учат сына армянскому языку

Жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — поделилась с подписчиками, как ее маленький сын Ваган постигает речь.
По словам матери, мальчик очень любит читать и уже знает множество слов, которых даже его родительница не знает, например, названия рыб и автомобилей.
Кроме того, Татьяна подтвердила, что их с Петросяном сын учит армянский язык и довольно успешно.
«Ваган занимается им уже довольно продолжительное время. И у него уже большой словарный запас, — сказала Брухунова в свежем видео в социальной сети. — Он очень здорово впитывает в себя информацию. Потому что в таком возрасте голова ничем другим особо не забита».
«Язык ему дается легко, ему нравится. Мы нашли чудесного педагога, это, безусловно, очень важно, что он на одной волне. Молодая девушка, естественно, носитель языка. Он прям в восторге — каждый день меня спрашивает: «Когда армянский?» Для меня это, конечно, большая радость, я очень рада, что ему это тоже в кайф. Потому что моя изначальная заключалась в том, чтобы это было в удовольствие — никаких принудиловок, ничего».
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Татьяна отметила, что сын занимается армянским языком три раза в неделю. Напомним, 13 марта мальчику исполнится три года.