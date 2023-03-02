«Никаких принудиловок»: Петросян и Брухунова учат сына армянскому языку

Жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — поделилась с подписчиками, как ее маленький сын Ваган постигает речь.

По словам матери, мальчик очень любит читать и уже знает множество слов, которых даже его родительница не знает, например, названия рыб и автомобилей.

Кроме того, Татьяна подтвердила, что их с Петросяном сын учит армянский язык и довольно успешно.