В семье Тепляковых, живущих в «однушке» на пособия, родился восьмой ребенок

В известной семье Тепляковых родился восьмой ребенок. При том, что все они живут в однокомнатной квартире. Новорожденному мальчику дали имя Сулейман. Евгений Тепляков, его жена и дети стали постоянными героями публикаций после того, как их восьмилетняя дочь Алиса стала студенткой МГУ. По мнению родителей, их дети — чуть ли не гении, однако педагоги с этим соглашаться не торопятся. Скандальную славу Евгений Тепляков приобрел в том числе своим поведением — порой довольно агрессивным.

Казалось, этому семейству уже ничем не удивить россиян. Однако теперь стало известно, что жена Евгения родила восьмого по счету ребенка, и новость стала резонансной. По мнению соседей, Наталья Теплякова страдает от того, что муж свалил на нее все домашние хлопоты: женщина, выходящая с коляской на улицу, производит впечатление изможденной и очень уставшей.

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В соцсетях не устают обсуждать нравственное и психическое здоровье главы семейства, который нигде не работает, а детей содержит на пособия от государства и на пожертвования от «добрых людей», сообщает издание Аrgumenti.ru.