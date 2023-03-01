Для развития творческого мышления: «Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Лудлвилль»

«Союзмультфильм» выпустил новый мультсериал для развития творческого мышления у детей 4-6 лет. Премьера детского анимационного шоу под названием «Лудлвилль» состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko, а 8 марта первые серии появятся на канале «Карусель» и в YouTube-канале «Союзмультфильма».

Сериал, нарисованный в формате 2D, рассказывает о городе Лудлвилле и его необычных жителях – лудлах. В центре сюжета юная Энн и ее семья. Они попадают в различные комичные и странные истории, справиться с которыми героине помогает ее волшебный чудо-альбомчик. Все нарисованные в нем предметы становятся реальными, получают по воле Энн необычное применение – стоит только «свайпнуть» их из альбома во внешний мир.

Создатели сериала признаются, что на этот образ их вдохновил трехлетний ребенок, играющий в игру на планшете. Вместе с анимационными героями, которые ищут применение для разных предметов, маленькие зрители научатся нестандартно мыслить, использовать творческий подход и не бояться ошибок.