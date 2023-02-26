Как назвать дочь: три имени, которые предрекают девочке некрасивую внешность

В Сети появился список женских имен, давая которые, родители обрекают дочь на неприятную внешность. Вероятно, прекрасные обладательницы этих имен не согласятся с таким раскладом, но мы не можем не поделиться им с вами.

Светлана. Обычно это имя наделяет девушку мелочностью и сварливостью. Это отражается и на внешнем виде дамы, которая, как правило, напрочь забывает о своем облике: становится неряшливой, нечистоплотной. Даже если Светлане повезет родиться с приятным миловидным обликом, она может все загубить из-за своего равнодушного отношения к внешности.

Яна. Эти девушки чаще всего обладают излишне завышенной самооценкой, которая проявляется как попытка забыть о множестве комплексов. В детстве они часто бывают серыми мышками с вполне заурядной внешностью, а с возрастом желание нравиться окружающим перерастает в постоянное стремление к идеалу: накаченным губам, наращенным волосам и ресницам, пластике. Красивее они от этого не становятся, а лишь пополняют ряды однообразных пустышек.

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Кира. Девушки с этим именем часто обладают мужским характером – вырастают прямолинейными и жестокими. Кокетство и женственность у них не в чести. Поэтому прическу чаще выбирают короткую, от косметики отказываются, в одежде предпочитают штаны и майки. Образ пацанки может зайти дальше и привести к появлению мужских повадок, и даже тело становится более скованным и угловатым.

По материалам портала progorod76.ru.