«У меня двадцать мальчиков»: Пэрис Хилтон рассказала, почему воспользовалась услугами суррогатной матери

В январе 2023-го мир узнал, что знаменитая светская львица Пэрис Хилтон наконец-то стала матерью. Мечта известной блондинки исполнилась только в 42 года. Но сама звезда рожать не стала, доверив этот процесс суррогатной матери. В новом интервью она рассказала, почему так поступила.
«Я пошла и сделала один раунд ЭКО, потому что Ким (Кардашьян, - Прим. авт.) рассказала мне об этом. Поэтому я заморозила яйцеклетки», — вспоминает Пэрис в беседе с британской версией журнала Glamour. - Мы с Картером (Реумом, мужем Хилтон, - Прим. авт.) уже говорили о будущем, а потом мир закрылся из-за пандемии, поэтому я спросила: «Что ты думаешь о том, чтобы мы подготовили эмбрионы?». И он сказал: «Да, давай». И мы сделали это семь раз… У меня все мальчики. У меня двадцать мальчиков».
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Но почему все-таки светская львица отказалась рожать сама? Испугалась возраста? Но нет - дело не в этом. Оказалось, что Пэрис истерически боится родов, как процесса.
«Когда я была в «Простой жизни», мне пришлось находиться в комнате, когда женщина там рожала, и это травмировало меня. Но я так сильно хочу семью, а это просто физическая часть процесса. Я просто так боюсь… Роды и смерть — две вещи, которые пугают меня больше всего на свете», — объяснила Хилтон.
Напомним, в том же интервью она впервые показала фото своего новорожденного сына.