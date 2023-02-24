«У меня двадцать мальчиков»: Пэрис Хилтон рассказала, почему воспользовалась услугами суррогатной матери

В январе 2023-го мир узнал, что знаменитая светская львица Пэрис Хилтон наконец-то стала матерью. Мечта известной блондинки исполнилась только в 42 года. Но сама звезда рожать не стала, доверив этот процесс суррогатной матери. В новом интервью она рассказала, почему так поступила.

«Я пошла и сделала один раунд ЭКО, потому что Ким (Кардашьян, - Прим. авт.) рассказала мне об этом. Поэтому я заморозила яйцеклетки», — вспоминает Пэрис в беседе с британской версией журнала Glamour. - Мы с Картером (Реумом, мужем Хилтон, - Прим. авт.) уже говорили о будущем, а потом мир закрылся из-за пандемии, поэтому я спросила: «Что ты думаешь о том, чтобы мы подготовили эмбрионы?». И он сказал: «Да, давай». И мы сделали это семь раз… У меня все мальчики. У меня двадцать мальчиков».

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