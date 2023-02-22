Екатерина Волкова о воспитании детей: «У нас нет строгого отца, и я страдаю по этому поводу»

48-летняя актриса Екатерина Волкова воспитывает сына Богдана и дочь Александру, рожденных в браке с писателем Эдуардом Лимоновым. В новом интервью звезда кино и сериалов рассказала, какая она мама.

«Я очень лояльная мать. Я очень терпеливая, но в какой-то момент превращаюсь в фурию. Вы не видели видеоролик, где американский родитель берет компьютер своего сына и разбивает об пол? Я все время пересматриваю его: «Он это сделал!» Ведь мне, признаюсь, не хватает такой решимости», — поделилась артистка с изданием WomanHit.

«Это, наверное, неправильно — насилие такого рода, но сейчас дети — это испытание для родителей. Раньше нас было не загнать домой, сейчас их не выгонишь. У нас — казаки-разбойники, по каким-то стройкам лазили, какую-то смолу жевали вместо жвачки, идешь весь грязный, но так интересно было. А сейчас виртуальный мир заменил реальный».

«У нас нет строгого отца, и я, конечно, страдаю по этому поводу. Мальчику нужен отец. А сейчас думаешь: куда мальчишку отправить — в военное, в кадетское? Куда? Я в тупике. Я подписана в соцсетях на мудрых женщин — актрис Алену Свиридову и Лену Яковлеву, у них взрослые сыновья. И они, в основном, говорят, что надо перетерпеть этот возраст и только любовью, только любовью».