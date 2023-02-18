«Номер моей дочери в очереди 627-й»: Дмитрий Лысенков не смог отдать ребенка в детсад

У российских звезд такие же проблемы, как и у обычных граждан. В новом интервью актер театра и кино Дмитрий Лысенков рассказал, как трудно пристроить дочь в детский сад в Москве. Несмотря на множество ролей в популярных проектах, артисту так и не удалось это сделать.

«Я бы не хотел слышать, что в очереди на место в детский сад номер моей младшей дочери 627-й. За то время, когда очередь в садик подойдет, можно уже школу окончить. К слову, за два с половиной года, что мы живем в столице, места в садике мы так и не получили — дочь пошла в школу, минуя сад», - рассказал Лысенков журналу «Москвич».

«Эту проблему нужно решать не только в Москве. Но для Москвы, по-моему, доступность детского дошкольного образования стоит очень остро. Еще думаю, стоит усилить контроль и требования к сертификации частных детских садов. Зачастую это просто шарашки».