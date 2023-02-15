«Деньги уходят в баки с отходами»: Матвиенко возмутилась ситуацией со школьным питанием

Родители не должны бояться проводить собственный контроль за качеством горячего питания в школах. Об этом 15 февраля на пленарном заседании Совета Федерации говорила спикер «верхней» палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«По горячему питанию - это полное безобразие. Мы закладываем фундамент здоровья детям. Некачественное, непонятно, кто поставляет, дети не едят, все это идет в отходы. Невкусно, - цитирует ТАСС председателя Совфеда. - Родители, ну организуйте ежедневный родительский контроль, не надо бояться испортить отношения с директорами, иначе двойку поставят сыну или дочери».

«Мы выделяем деньги, а они неэффективно расходуются. Они уходят в баки с отходами. Еда, которую дети не едят. Это недопустимо просто».