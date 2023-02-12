«У знакомых уже антидепрессанты начались»: Утяшева и Валиева обсудили негативное влияние соцсетей на подростков

Ляйсан Утяшева всерьез обеспокоена подростковыми депрессиями, которые вызывают у детей социальные сети и негативные комментарии в них. Об этой теме она довольно глубоко пообщалась с юной фигуристкой Камилой Валиевой, которую пригласила в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
«Пока, слава богу, ни Роберт, ни София, девять и шесть лет (дети Утяшевой и Павла Воли, - Прим. авт.), они даже не прикасались еще к социальным сетям, – сказала Ляйсан. – И нам запретили вообще выкладывать их фотографии. Говорят: «Мы этих людей (подписчиков, - Прим. авт.), не знаем, нам это не нравится, мы этого не хотим». Вот пока так, слава богу. Но я вижу у знакомых… Уф! Там уже антидепрессанты начались, понимаешь?»
Гимнастка и фигуристка пришли к выводу, что спорт действительно лечит молодежь от токсичности в соцсетях - отвлекает на более полезные занятия, чем чтение комментариев.
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«Нужно меньше быть в социальных сетях, меньше делать из этого что-то важное, - поделилась опытом 16-летняя Камила. – Сейчас мы больше живем в социальных сетях, чем реальной жизнью. Если куда-то идем, то надо сначала снять (видео на телефон, - Прим. авт.), а потом уже что-то смотреть. Или иногда ты даже не сморишь реальными глазами, а все через телефон делаешь. Просто нужно поубавить важность социальных сетей и поубавить людей, которые все подряд тебе пишут. Я думаю, что, если бы человек тебя увидел вживую, то он бы тебе такого никогда не сказал. Просто поменьше…»
Валиева добавила, что после 2022 года она уже не так часто читает комментарии поклонников на своих страничках. Если спортсменке нужны отзывы о ее катании, она идет к тренеру, матери и другим близким людям.