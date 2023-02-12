«У знакомых уже антидепрессанты начались»: Утяшева и Валиева обсудили негативное влияние соцсетей на подростков

Ляйсан Утяшева всерьез обеспокоена подростковыми депрессиями, которые вызывают у детей социальные сети и негативные комментарии в них. Об этой теме она довольно глубоко пообщалась с юной фигуристкой Камилой Валиевой, которую пригласила в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«Пока, слава богу, ни Роберт, ни София, девять и шесть лет (дети Утяшевой и Павла Воли, - Прим. авт.), они даже не прикасались еще к социальным сетям, – сказала Ляйсан. – И нам запретили вообще выкладывать их фотографии. Говорят: «Мы этих людей (подписчиков, - Прим. авт.), не знаем, нам это не нравится, мы этого не хотим». Вот пока так, слава богу. Но я вижу у знакомых… Уф! Там уже антидепрессанты начались, понимаешь?»

Гимнастка и фигуристка пришли к выводу, что спорт действительно лечит молодежь от токсичности в соцсетях - отвлекает на более полезные занятия, чем чтение комментариев.