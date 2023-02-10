Жена Федука объяснила, зачем учит их годовалую дочь английскому

9 февраля рэпер Федук (он же Федор Инсаров) отметил день рождения. В 2023 году артисту исполнился 31 год.
А вот подробности его семейной жизни. Жена мастера речитатива Александра Новикова рассказала своим подписчикам, что разговаривает с дочерью Ниной на английском языке, в то время как звездный папа предпочитает русский.
Вместе с няней, которая общается с девочкой на итальянском, малышка растет полиглотом. Подписчики Александры удивились, зачем дочери рэпера английский язык.
«Чтобы она могла научить Федука», — со смехом прокомментировала Новикова.
Папаня-то иностранных языков не знает.
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Напомним, в 2021 году Федук женился на дочери известного ресторатора Аркадия Новикова. В марте 2022-го они стали родителями.
По материалам сайта «А теперь внимание!»