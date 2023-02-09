«Современная медицина уже дошла»: Ольга Орлова рассказала, как работала на последних сроках беременности

Популярная телеведущая Ольга Орлова снялась в YouTube-шоу «Алена, блин!» на последних сроках беременности. Вдобавок приехала в студию с других съемок, коих у нее было немало. 45-летнюю звезду первым делом спросили: что заставляет ее работать, что называется, на сносях?
«Я не могу не работать, — ответила Ольга. — Я хорошо себя чувствую, я вполне дееспособна, поэтому мне лежать дома было бы гораздо тяжелее».
Она рассказала, что никакие врачи за ней на съемках не следят.
«Современная медицина уже дошла до того, что мне сказали, чтобы я просто была в трех часах от роддома, если вдруг что», — прокомментировала ведущая.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она также рассказала, с чего начался скандал, в котором хейтеры приписывали ей накладной живот.
«Они просто посмотрели на меня и сочли, что я вообще не отекла ни в каких местах — и так действительно долго было, у меня не было отеков. И они сказали, что таких быть не может. Плюс «она тут села, скрестила ноги», «здесь она как-то там присела, так беременные вообще не могут сесть», и это дало им повод обвинить меня во лжи», — вспоминает Орлова.
Телеведущая отметила, что на пике беременности набрала 16 килограммов и не могла носить кольца из-за отекших рук.