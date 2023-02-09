«Современная медицина уже дошла»: Ольга Орлова рассказала, как работала на последних сроках беременности

Популярная телеведущая Ольга Орлова снялась в YouTube-шоу «Алена, блин!» на последних сроках беременности. Вдобавок приехала в студию с других съемок, коих у нее было немало. 45-летнюю звезду первым делом спросили: что заставляет ее работать, что называется, на сносях?

«Я не могу не работать, — ответила Ольга. — Я хорошо себя чувствую, я вполне дееспособна, поэтому мне лежать дома было бы гораздо тяжелее».

Она рассказала, что никакие врачи за ней на съемках не следят.

«Современная медицина уже дошла до того, что мне сказали, чтобы я просто была в трех часах от роддома, если вдруг что», — прокомментировала ведущая.

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