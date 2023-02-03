Пособие на ребенка в 2023 году: кому положено и в каком размере

Эксперты отдела зашиты прав потребителей Роскачества выпустили памятки о пособии на детей: кому положено и в каком размере. Дело в том, что с 1 января 2023 года беременные и матери маленьких детей получают единое пособие. Это новая форма господдержки, и порядок ее начисления вызывает немало вопросов.
Кому положено новое пособие
Пособие не зря называется «единым» — теперь это выплаты, которые получают практически с начала беременности и до совершеннолетия ребенка. Они положены:
- беременным при постановке на учет до 12-й недели,
- родителям, чьи дети не достигли возраста 17 лет.
Новое единое пособие заменяет собой целый список других, действовавших ранее, пособий — по беременности, по уходу за ребенком до 1,5 года (если мать не работает), на ребенка до 3 лет, на ребенка от 3 до 7 лет, на ребенка от 7 до 18 лет. То есть ранее с каждым возрастным этапом были свои условия и размеры выплат, а теперь одно пособие, что теоретически должно упростить ситуацию, ведь больше не надо разбираться в большом количестве нюансов, заново собирать документы каждый раз и мучительно подсчитывать, соответствует ли семья условиям, при которых оказывается поддержка. Выплачивать это пособие будет Социальный фонд РФ — он появился в результате объединения ПФР и ФСС.
Каков размер единого пособия
Размер пособия фиксированным не будет, он ставится в прямую зависимость от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе. Могут быть такие варианты:
- 50% регионального прожиточного минимума — базовая ставка;
- 75% регионального прожиточного минимума — если при базовом размере пособия уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума;
- 100% регионального прожиточного минимума — если при ставке 75% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума.
Соответственно, чем больше нуждается семья — тем больше будет получать в относительных и абсолютных цифрах.
На каких условиях можно получать пособие
Для оценки доходов семьи учитываются материальное и имущественное положение.
Члены семьи для получения пособия должны иметь заработок или уважительные причины для его отсутствия (служба в армии, социальный контракт, уход за детьми и так далее). К счастью, не для всего отчетного периода, а хотя бы в течение одного месяца из этого периода.
При оценке дохода учитываются: пенсии, стипендии, доходы от банковских вкладов, выигрышей, доходы от предпринимательства и наемной трудовой деятельности, меры социальной поддержки, алименты, доходы от недвижимости. Есть и выплаты, которые в расчет не берутся: материнский капитал, налоговый вычет, доходы мобилизованных и так далее.
Тщательной проверке подвергается и имущество семьи. Существуют «лимиты» на его виды, которые не должны быть превышены для сохранения права на получение пособия. А именно:
- Один дом, одна квартира, одна дача, один гараж. Врочем, тут есть нюанс: домов может быть несколько, но в этом случае оценивается их размер, если из суммарной площади на каждого члена семьи приходится меньше 40 кв. м., пособие все равно дадут.
- Один автомобиль, катер или мотоцикл (все три одновременно можно, но не более одного каждого типа).
- Сбережения.
Как рассчитывают среднедушевой доход
Важное изменение в этом аспекте: в расчет берутся 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором сделано обращение за пособием. Это большой плюс для семей, чье материальное положение изменялось в течение года, потому что резкое его снижение будет отражено в формуле расчета.
Подсчет простой: доходы за год делятся на 12 (число месяцев) и на число, соответствующее количеству человек в семье. Полученная цифра оценивается в сравнении с региональным прожиточным минимумом.
Как оформить единое пособие
Предполагается, что подается одно заявление на всех детей. Сделать это можно через сайт госуслуг, в социальном фонде или МФЦ.
При этом семьи с детьми, рожденными до 31 декабря 2022 года, могут выбрать, как получать пособие — по старым или новым правилам. Они могут рассчитывать на поддержку «по старой схеме» до тех пор, пока не истечет период, в течение которого она оказывается (например, до достижения ребенком определенного возраста).
По новым правилам пособие назначается на 12 месяцев. Это значит, что каждый год нужно подавать новое заявление, и оценка состояния семьи будет каждый раз производиться заново. При этом ежемесячное пособие подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения в субъекте РФ. Выплата ежемесячного пособия после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке.
Сроки назначения и выплаты
Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия принимается органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячного пособия. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия, или недостающих документов (сведений), представленных позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячного пособия.
Выплата ежемесячного пособия производится органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия, через кредитные организации либо через организации федеральной почтовой связи не позднее 5 рабочих дней после дня назначения ежемесячного пособия. Последующие выплаты производятся органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия, с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие.
Есть ли альтернативы
Если семья не может рассчитывать на пособие в силу тех или иных причин (например, несоответствие критериям по имуществу), можно подать заявление на выплаты из материнского капитала. Эти выплаты возможны в течение трех лет, на первого и последующего детей. Здесь тоже есть ограничения: среднедушевой доход должен быть не более двух прожиточных минимумов (региональных), но зато имущество при этом не оценивается.
Более того, если ранее семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов могли оформить ежемесячные выплаты из маткапитала только на второго ребенка, то теперь очередность значения не имеет — оформить их можно на любого по счету ребенка. Эту выплату можно получать в дополнение к единому пособию. Таким образом ряд семей сможет получать сразу два прожиточных минимума на одного ребенка — единое пособие и выплату из средств материнского капитала.
«Новые правила расчета пособий вводят градацию размера пособия в зависимости от материального положения семьи. Это даст возможность тем, кто действительно нуждается в поддержке, получать ее в большем размере. Правда, придется каждый год проходить «проверку» на доход, чтобы сохранить возможность получать увеличенное пособие. Для тех, кто не может рассчитывать на большие выплаты, остается вариант получения помощи из средств материнского капитала. Удобство всей системы покажет время. Однако возможность оформить все через Госуслуги онлайн делает получение пособия потенциально удобным и комфортным», — считает замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.