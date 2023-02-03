Пособие на ребенка в 2023 году: кому положено и в каком размере

Эксперты отдела зашиты прав потребителей Роскачества выпустили памятки о пособии на детей: кому положено и в каком размере. Дело в том, что с 1 января 2023 года беременные и матери маленьких детей получают единое пособие. Это новая форма господдержки, и порядок ее начисления вызывает немало вопросов.

Кому положено новое пособие

Пособие не зря называется «единым» — теперь это выплаты, которые получают практически с начала беременности и до совершеннолетия ребенка. Они положены:

беременным при постановке на учет до 12-й недели,

родителям, чьи дети не достигли возраста 17 лет.

Новое единое пособие заменяет собой целый список других, действовавших ранее, пособий — по беременности, по уходу за ребенком до 1,5 года (если мать не работает), на ребенка до 3 лет, на ребенка от 3 до 7 лет, на ребенка от 7 до 18 лет. То есть ранее с каждым возрастным этапом были свои условия и размеры выплат, а теперь одно пособие, что теоретически должно упростить ситуацию, ведь больше не надо разбираться в большом количестве нюансов, заново собирать документы каждый раз и мучительно подсчитывать, соответствует ли семья условиям, при которых оказывается поддержка. Выплачивать это пособие будет Социальный фонд РФ — он появился в результате объединения ПФР и ФСС.

Каков размер единого пособия

Размер пособия фиксированным не будет, он ставится в прямую зависимость от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе. Могут быть такие варианты:

50% регионального прожиточного минимума — базовая ставка;

75% регионального прожиточного минимума — если при базовом размере пособия уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума;

100% регионального прожиточного минимума — если при ставке 75% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума.

Соответственно, чем больше нуждается семья — тем больше будет получать в относительных и абсолютных цифрах.