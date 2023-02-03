«У каждого человека должна быть своя жизнь»: Александра Урсуляк поделилась, как воспитывает дочерей

4 исполняется 40 лет актрисе Александре Урсуляк. Звезда кино и сериалов воспитывает двух дочерей-подростков и маленького сына. В интервью к юбилею, она рассказала, какой является мамой.

«Я скорее взрывчатая. Беспорядок дома меня запросто может вывести из себя, какие-то хозяйственные моменты. Я что-то сказала, меня не услышали, и на четвертый раз я, конечно, уже взлетаю в космос. Но в целом дети умеют делать выводы, плюс они у меня не капризные, хозяйственные все стараются вести быт по мере сил», - поделилась Александра.

«Авторитеты нельзя навязать. Я стараюсь работать над собой и стремиться к лучшему. Не стараюсь выглядеть лучше, чем я есть. Думаю, мои дети ценят во мне искренность. Как воспитывать детей правильно — никто не знает. В разные периоды мне тоже по-разному казалось, как надо, поскольку мой путь — достаточно длительный, у меня много детей — кто уже вырос, кто еще не очень…»

«Мне кажется, надо как-то естественно все делать, как чувствуешь, транслировать важное в первую очередь для тебя, свои жизненные приоритеты. К примеру, есть вещи, которые для меня вообще не важны, а для кого-то принципиальны. Я очень спокойно отношусь к школьным оценкам, это все относительно. Чтобы дома были в 10 вечера? Если связано с безопасностью, то да. А так — у каждого человека должна быть своя жизнь».