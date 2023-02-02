«Кормила грудью по восемь месяцев, а потом снова беременела»: Хайди Клум высказалась об идее родить пятого ребенка

Известная многодетная мама, немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум не против забеременеть в пятый раз.

На днях она пришла в «Шоу Дженнифер Хадсон», и ведущая спросила у 49-летней звезды, что там насчет пятого ребенка. Хайди ответила, что уже долгое время вынашивает эту идею.

«Это зависит от нужного дня, — сказала Клум. — Я имею в виду, у меня уже много. Я делала это четыре раза. А потом каждый раз кормила грудью по восемь месяцев, а потом снова беременела. Три раза получилось подряд. Напомню, у меня дети 18, 17, 16 и 13 лет».

Но затем телезвезда сказала, что после последней беременности она «долго ждала, так что да». В общем, не исключает возможность завести еще одного ребенка с молодым мужем.