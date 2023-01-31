«Делаю блины и сосиски каждый день»: супермодель Джиджи Хадид рассказала, какая она мама

В 2020 году знаменитая супермодель Джиджи Хадид стала матерью. Сегодня 27-летняя красотка полностью погружена в воспитание своей дочурки Хай от музыканта Зейна Малика, с которым рассталась из-за скандала. В новом интервью известная блондинка рассказала, какая из нее получилась мама.

«В какое бы время она ни просыпалась, я просыпаюсь вместе с ней, — поделилась Джиджи с изданием The Wall Street Journal. — У меня очень мамин утренний распорядок».

«Я ем все то же, что и Хай. Я делаю ей блины и сосиски каждый день. На Рождество она спросила меня, что я собираюсь попросить у Санты, и я сказала, что хочу новую сковородку для блинов. Я заказала себе у Санты крутую сковороду для блинов, где каждый блинчик получается в виде отдельного животного, так что дочь может есть блины в виде львов и лам. Это действительно весело».