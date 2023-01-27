«Не хочет, чтобы моя тень на него падала»: сын Гагариной запустил свой продюсерский проект отдельно от матери

15-летний сын Полины Гагариной, Андрей Кислов всерьез увлекся продюсированием музыки. Не своей мамы, конечно, — у парня есть ряд знакомых певиц старше 20 лет, которым он делает саунд. При этом подросток категорически не желает, чтобы мамина популярность как-то влияла на его творчество.

«Андрей не разрешает мне поддерживать его в соцсетях. Уже несколько его треков попали в плейлисты, их слушают. Идет работа автономно, независимо от меня. Он говорит, что не хочет, чтобы мои поклонники перешли к нему и чтобы моя тень на него падала. Хотя это не означает, что он меня стесняется — ни в коем случае, это не так. Он просто хочет, чтобы на это отреагировали независимые люди. Он работает под другим именем, не как Андрей Кислов, у него свой логотип», — рассказала 35-летняя артистка журналу OK!

«Я как мама и как друг могу сказать, что с ним очень интересно разговаривать. Я обожаю наши с ним беседы, а иногда у него спрашиваю совета. Я знаю, что он суперинтуитивный и необыкновенно мудрый. Эта мудрость какая-то природная, она была с детства. Он всегда отличался особенной добротой, какими-то особенными глазами распахнутыми, очень открытыми. Иногда он меня «переговаривает» и делает свой вывод, абсолютно уникальный».