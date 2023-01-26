«Я не собираюсь ей лгать»: Ченнинг Татум рассказал, когда признается дочери в том, что работал стриптизером

Фанаты актера Ченнига Татума наверняка знают, что он снимался во франшизе «Супер Майк». Ведь когда этот парень по-настоящему работал стриптизером в ночном клубе. До того, как стать звездой Голливуда, он исполнял откровенные танцы для барышень, вожделенно пихавших ему в трусы долларовые купюры. Так что на экране Татум демонстрирует личный опыт.

Во время очередного интервью, 42-летнего артиста спросили, когда он планирует рассказать своей дочери о прошлой профессии. Напомним, у Ченнинга подрастает 9-летняя Эверли, рожденная в браке с актрисой Дженной Дуан.

«Когда она станет достаточно взрослой, чтобы смотреть их (фильмы «Супер Майк». — Прим. авт.), у нас будет этот разговор, — поделился Татум с изданием Entertainment Tonight. — Я не уйду от разговора в духе: «Папа не просто так снимался в этих фильмах, я был настоящим стриптизером». Я не собираюсь ей лгать».

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