«Мы были так напуганы»: Эмма Робертс назвала свою странную черту, которую не хотела бы передать сыну

Сынишке актрисы Эммы Робертс уже два года. В новом интервью звезда поделилась, что у нее есть одна особенность, которую, она надеется не передать малютке Роудсу.

«Я немного ходила во сне. Надеюсь, это не наследственное, потому что моя мама тоже ходила во сне, — рассказала Эмма в «Шоу Келли Кларксон». - Однажды я ходила во сне, и она ходила во сне, и мы натурально столкнулись друг с другом. Мы оба были так напуганы».

«Надеюсь, мой сын не лунатик. Ему два года, и нам повезло, что он еще не понял, что может вылезать из кроватки. Он вполне способен на это, но не практикует, и я думаю, что это очень мило с его стороны».