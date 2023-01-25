«Мы были так напуганы»: Эмма Робертс назвала свою странную черту, которую не хотела бы передать сыну

Сынишке актрисы Эммы Робертс уже два года. В новом интервью звезда поделилась, что у нее есть одна особенность, которую, она надеется не передать малютке Роудсу.
«Я немного ходила во сне. Надеюсь, это не наследственное, потому что моя мама тоже ходила во сне, — рассказала Эмма в «Шоу Келли Кларксон». - Однажды я ходила во сне, и она ходила во сне, и мы натурально столкнулись друг с другом. Мы оба были так напуганы».
«Надеюсь, мой сын не лунатик. Ему два года, и нам повезло, что он еще не понял, что может вылезать из кроватки. Он вполне способен на это, но не практикует, и я думаю, что это очень мило с его стороны».
31-летняя актриса отметила, что с тревогой ждет дня, когда сынишка начнет самостоятельно вылезать из кроватки. И она очень надеется, что он не будет делать это во сне.
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Напомним, Робертс родила ребенка актеру Гаррету Хедлунду, с который встречалась три года. В начале 2022-го звездная пара распалась.