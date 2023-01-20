Кейт Миддлтон рассказала, как дети помогают ей с ежедневными тренировками

19 января Кейт Миддлтон появилась на приеме в честь сборной Англии по регби на колясках, и там ее спросили, успевает ли принцесса Уэльская позаниматься спортом. Как 41-летняя жена принца Уильяма встраивает физические упражнения в свой насыщенный день? Кэтрин ответила, что ей с этим помогают трое детей.

«У меня есть беготня за детьми — в ней я делаю все, постоянно нагибаюсь, даже прыгаю на батуте со своими детьми перед школой», — цитирует Миддлтон издание Daily Mirror.

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