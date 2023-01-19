«Возвращаешься домой на небеса каждый день»: отец ребенка Рианны рассказал, каково это быть папой

В мае 2022 года певица Рианна родила своего первого ребенка от рэпера A$AP Rocky, он же Раким Майерс. И теперь 34-летний артист, выросший на бандитских улицах, рассказывает, каково ему быть отцом.

«Находясь на улице, работая и занимаясь творчеством, ты получаешь больше энергии, чтобы думать и впитывать вещи, как губка, теперь, когда я стал отцом, потому что у меня есть совершенно другая точка зрения», — поделился рэпер с ведущим радио Apple Music 1. «Но, честно говоря, это больше помогает вам вернуться домой к своей семье и к своему ребенку. И я даже не могу этого объяснить, чувак. Ты возвращаешься домой на небеса каждый день. Я так благодарен. Бог добрый, чувак».

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Раким добавил, что он в восторге от того, что «его леди» возвращается в музыку. Ведь Рианна будет выступать в перерыве следующего Суперкубка по американскому футболу. Для каждого западного артиста это значимый шаг в карьере.